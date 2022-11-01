Таят в себе опасность! Тамара Глоба назвала дни повышенной аварийности в ноябре

Тамара Глоба в свежем ноябрьском прогнозе дала понять, что Скорпион - это знак мятежный и революционный. И надо сказать, как считает астролог, в этом году он также оправдает свои качества.
В этом месяце нужно будет пережить Тотальное Лунное затмение. Оно вступит во власть 8 ноября в 14:00 по московскому времени. Это затмение в дальнейшем отразится событиями, которые принесут важные повороты.
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Астролог советует проявить внимательность на дорогах, беречь нервы и не пренебрегать здоровьем. Все эти сферы окажутся под ударом в период коридора затмений.
Кроме того, Тамара Глоба назвала дни повышенной аварийности. И это даты: 2, 3, 4 ноября, а также время с 6 по 9 ноября, 11, 16, 19, 21, 25 и 29 ноября.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба