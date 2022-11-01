Таят в себе опасность! Тамара Глоба назвала дни повышенной аварийности в ноябре

Тамара Глоба в свежем ноябрьском прогнозе дала понять, что Скорпион - это знак мятежный и революционный. И надо сказать, как считает астролог, в этом году он также оправдает свои качества.

В этом месяце нужно будет пережить Тотальное Лунное затмение. Оно вступит во власть 8 ноября в 14:00 по московскому времени. Это затмение в дальнейшем отразится событиями, которые принесут важные повороты.

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