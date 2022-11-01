Удача сопутствует во всем! Тамара Глоба назвала один знак зодиака — баловня судьбы в ноябре

Ноябрь обещает стать сложным и переменчивым. Во-первых, из-за коридора затмений, который займет даты с 23 октября по 10 ноября. Во-вторых, 8 ноября в 14:00 по московскому времени в силу вступит тотальное Лунное затмение. В этот тревожный период Тамара Глоба советует не пренебрегать здоровьем и беречь нервы, заботиться о близких и семье.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом один знак зодиака в ноябре сумеет подчинить своей воле все, что только можно. Раки станут теми баловнями судьбы, для которых последний осенний месяц будет особенно удачен. Представители этого зодиакального круга переживут творческий подъем. Ноябрь — время, когда их слово будет иметь вес.

«Это хороший период для творчества, для интеллектуальной работы. Это время любви, время новых отношений. Вернутся и давние связи. При этом Раки могут потерять друзей, которых они приобрели в этом году. Зато короткие проекты будут иметь успех», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Тамары Глобы