Профукают бюджет? Тамара Глоба озвучила три знака зодиака, которых ждут траты в ноябре

Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые могут столкнуться с непредвиденными тратами в ноябре. Астролог оставила предостережение, назвав тех, кто может не рассчитать бюджет. О ком речь?

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Внимательность к делам должны проявить бережливые Тельцы. Им необходимо следить за своими расходами, а их будет много. Особенно это коснется уже накопленных средств. Представители этого зодиакального круга будут трудиться, чтобы залатать бюджет.

Для Весов ноябрь — это время прибыли и потерь. Остро встанут вопросы, связанные с финансами. Во время затмения с 6 по 11 ноября — время расходов, тут необходим контроль.

Скорпионы хотя и смогут поправить свое финансовое положение, все-таки столкнутся с тратами. При этом ноябрь для них очень успешен. Так, вторая половина месяца принесет материальный успех, возможность заработка.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы