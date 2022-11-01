Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждут критические перемены по службе в ноябре

Объективно нелегким и переменчивым выдастся ноябрь для Водолеев. Тамара Глоба дала понять, что представители этого зодиакального круга столкнутся с вопросами, которые напрямую будут связаны с их карьерой. Также возможна критическая перемена по службе.

Совет астролога: Не пренебрегайте помощью от друзей. Именно они окажут так необходимую вам поддержку.

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«У Водолеев все вопросы будут крутиться вокруг карьеры. А также жилья. Встанет вопрос переезда. Вопросы со старой карьерой, старыми делами, былыми заслугами. Возможна критическая перемена в работе. Без финансов вы не останетесь благодаря помощи успешных людей. Не отказываться от поддержки. Новые проекты, свободная деятельность — в третьей декаде месяца. Новые перспективы и дела любимых выйдут на первый план», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба