Абсолютные везунчики! Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым улыбнется удача в ноябре

Тамара Глоба в свежем ноябрьском прогнозе назвала три знака зодиака - счастливчика, которые могут рассчитывать на благосклонность звезд. О ком речь? Это Раки, Скорпионы и Стрельцы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Астролог дала понять, что для Раков ноябрь - особенно удачен. В этом месяце представители этого зодиакального круга переживут творческих подъем. Время, когда их слово будет иметь вес. Это хороший период для творчества, для интеллектуальной работы. Это время любви, время новых отношений. Вернутся также и давние связи.

При этом Раки могут потерять друзей, которых они приобрели в этом году. Зато короткие проекты будут иметь успех.

Еще один счастливчик - Скорпион. Для них ноябрь очень важен. Возможны интересные события с детьми, любовью, делами и творчеством. Конечно, будут и противники, споры и конфликты. Не исключены трудности в семье.

Зато вторая половина месяца принесет материальный успех, возможность заработка. Но есть и расходы.

В лотерее везунчиков преуспеет и Стрелец. Вот только первая половина месяца будет не слишком удачна. Здоровье выйдет на первый план. Также возможны перестановки на работе.

Зато во второй половине месяца, представителей этого зодиакального круга ждет успех. Обаяние сыграет большую роль в продвижение важных дел. При этом открытые враги и противники выдвинут свои требования.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы