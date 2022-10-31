Траты, ссоры, семья, карьера и любовь - в ноябре! Тамара Глоба дала прогноз всем знакам зодиака

Тамара Глоба дала свежий ноябрьский прогноз для всех знаков зодиака в своем YouTube-канале. Так, астролог предостерегла многих от лишних трат, посоветовала обратить внимание на здоровье и семью.

Для рожденных под знаком Овен, как считает Тамара Глоба, ноябрь это период, который потребует повышенного внимания - особенно это относится к датам вокруг затмения. Пройдут события, требующие контроля.

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Осторожность нужно проявить за рулем. И не пренебрегать здоровьем. Возможны потери и расходы. Вторая половина месяца принесет отдачу в виде отдыха и путешествий. Вдали от дома Овнов ждет любовь и успех. А также поддержка окружающих и тех, кто вокруг вас.

Но дорог будет особенно много. В путешествиях надо проявить осторожность.

В ноябре максимум своего внимания Тельцы будут уделять партнерам, как личным, так и деловым. Необходимо следить и за делами. Опять же на первый план выйдет здоровье. Не стоит спорить с окружающими, ссорится с теми, кто вам дорог на пусто месте.

Возможны споры вокруг дел. На помощь придут друзья. В ноябре будет много расходов, особенно это касается накопленных средств. Все силы Телец бросит на то, чтобы заработать деньги.

Близнецам стоит проявить повышенное внимание к делам. Возможны конфликты с коллегами. Споры вокруг работы достигнут пика с 6 по 11 ноября. Обратите внимание на здоровье. Возможны потери, а также кражи. Кроме того, наибольшее внимание нужно уделить семье, беречь близких.

Для Раков ноябрь особенно удачен. В этом месяце вы переживете творческих подъем. Время, когда ваше слово будет иметь вес. Это хороший период для творчества, для интеллектуальной работы. Это время любви, время новых отношений. Вернутся и давние связи. При этом Раки могут потерять друзей, которых они приобрели в этом году. Зато короткие проекты будут иметь успех.

Львам в ноябрь стоит обратить внимание на вопросы карьеры и дел. Здоровье родителей будет беспокоить. У Льва на первый план выйдут проблемы личной жизни: поддержите тех, кого вы любите. Вторая половина месяца - личный успех. В конце месяца закрутитесь в своих делах.

Девам ноябрь сулит суету. Проблемы в карьере, работе. Много дел дома и в семье. Дела родственников, вопросы учебы, поездки и путешествия. Будет казаться, что вы готовы разорваться. Во второй половине месяца остро встанут жилищные вопросы, обустройство дома.

Для Весов ноябрь - время и прибыли, и потерь. Перемены коснутся планов на будущее. Потери, которые надо компенсировать. Доходы будут превышать расходы, но не всегда. Во время затмения с 6 по 11 ноября - время расходов, тут необходим контроль.

Ремонты, вложения, потеря друзей, материальные вопросы. При этом стоит восстановить старые связи.

Для Скорпионов ноябрь очень важный. Интересные события с детьми, любовью, делами и творчеством. Ваше слово будет иметь успех. Конечно, будут и противники, споры и конфликты. Трудности в семье.

Зато вторая половина месяца принесет материальный успех, возможность заработка. Но есть и расходы.

Для Стрельцов ноябрь двойственен. Здоровье выйдет на первый план. Сюрпризы принесет работа, смена коллектива, возможны перестановки. Дела с имуществом - потери и кражи.

Во второй половине месяца, вас ждет успех. Обаяние сыграет большую роль в продвижение важных дел. При этом открытые враги и противники выдвинут свои требования.

Для Козерогов ноябрь - время планов. Ждите помощь от старых друзей. Поэтому не стоит ссорится с окружающими по пустякам, особенно с теми, кто вам дорог. Внимание к работе и делам детей. В дорогах стоит быть аккуратными.

У Водолеев все вопросы будут крутиться вокруг карьеры. А также жилья. Встанет вопрос переезда. Вопросы со старой карьерой, старыми делами, былыми заслугами. Возможна критическая перемена в работе. Поддержка придет от друзей. Без финансов вы не останетесь, благодаря помощи успешных людей.

Не отказываться от поддержки. Новые проекты, свободная деятельность - в третей декаде месяца. Новые перспективы, и дела любимых выйдут на первый план.

Рыбы в ноябре уделят внимание поездкам. Обучение, встречи. Веселые события, а также критические. О себе напомнят друзья издалека. Планы вдали от дома, работа в других краях. Вопросы обучения, преподавания. Берегите своих близких и здоровье. Поездки лучше отложить на вторую половину ноября.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы