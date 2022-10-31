Володина назвала знак зодиака, который рискует взвалить на свои плечи чужие проблемы с деньгами в ноябре

Василиса Володина в свежем прогнозе на ноябрь назвала знак зодиака, который неожиданно для себя может оказаться втянут в чужие проблемы, которые будут связаны с финансами. О ком речь? И это Весы.

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«Чужие денежные проблемы могут внезапно стать вашими. Сопротивляйтесь, отстаивая свое. Или отдайтесь на волю обстоятельств/помогайте тем, кого судьба несправедливо обошла», — пишет Василиса Володина в своем Telegram-канале.

В таком случае во второй половине ноября представители этого зодиакального круга получат свои дивиденды. Оказанная ранее поддержка тем, кто остро в этом нуждался, не только повысит значимость Весов в глазах близких, но и вернется сторицей в виде ответной помощи.