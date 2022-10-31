Все решится через преодоление! Володина предрекла, когда кончится черная полоса ноября

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикаций

Астролог дала понять, что последний осенний месяц выдастся непростым.

Василиса Володина в свежем прогнозе дала понять, чего ждать от ноября. Последний месяц осени, как намекнула астролог, будет не таким уж простым и складным. Особенно его первая половина. Однако эта черная полоса отнюдь не продлится вечно. Также в силу вступил противоречивый коридор затмений, который растянется с 23 октября по 10 ноября.

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«Общая динамика месяца будет такой — первая половина месяца напряженная и очень противоречивая. Все вопросы будут решаться только через преодоление диаметрально противоположных позиций.

А чуть позже маленький личный праздник ждет каждого, кто попытался справиться с этими обстоятельствами», — пишет Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Таким образом, всем придется ступить в схватку с «личным» напряжением в начале ноября и вкусить плоды своих трудов во второй половине месяца, когда все более или менее утрясется. 

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