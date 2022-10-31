Что станет с деньгами: Тамара Глоба предсказала изменения, которые коснутся всех

Тамара Глоба рассказала о том, что произойдет в ближайшие годы с деньгами. В 2023 году мир переживет ряд катаклизмов, в результате которых цивилизация встанет на новые рельсы. И в 2026 году мы впервые увидим позитивные изменения в виде «открытого мира» и исчезновения границ между странами, включая враждующие.

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Те, кто был богатым, рискует лишиться всех денег, тот, кто ничего не имел, может увидеть редкие перспективы в изменившемся мире и разбогатеть. То есть произойдет то, что мы видели в 90-е годы. Кроме того, изменятся сами деньги.

«Будет не электронная, а даже электрическая система денег. У каждого человека будет свое число, в которое включается абсолютно все: что вы зарабатываете, какое у вас есть имущество, какие у вас есть земли. А главное — ваше здоровье и все ваши данные. Также там будет виден ваш потенциал — на что вы способны, давать вам какой-то кредит или не давать», — поведала Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Астролог сказала, что перехода на электрические деньги не избежать никому, кто хочет быть приобщенным к цивилизованному обществу людей.