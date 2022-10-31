Самые противные 5 знаков зодиака: обидят и бровью не поведут — ищи себя в списке

Астролог Светлана Кройцер назвала 5 знаков зодиака, которые обладают самым тяжелым характером.

Людям, которые являются представителями этой группы нужно принять этот факт и постараться учесть в своей жизни интересы окружающих для гармоничного существования в обществе.

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На первом месте в этом списке идут Овны, которые имеют репутацию самых вспыльчивых, агрессивных и слишком эмоциональных людей в мире. Тяжелее всего, что они никогда не признаются в том, что неправы.

Близнецы редко знают, чего хотят от жизни и чувствуют от этого неудовлетворенность. Итог — вымещают злость на других людях. При этом мнение других их мало интересует.

Педантичность и придирчивость Дев превращает их окружение в настоящий ад, а их бесконечные советы о том, как нужно жить, порой могут просто свести с ума.

Скорпионы поражают своим хладнокровием, а их способность на месть через годы поражает воображение.

Стрельцы не терпят никакого поворота от намеченного ранее плана. Если это произойдет — вы станете для них врагом №1. И это решение они никогда не изменят.

Источник: marieclaire.ru.