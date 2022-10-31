Глоба назвала год, когда люди забудут про вражду, а страны откроют границы: осталось недолго

Тамара Глоба дала свой астрологический прогноз по ситуации в мире. К сожалению, в 2022-2023 годах люди не увидят улучшения ситуации. Следующий год будет только хуже и не только в плане конфликтов между странами, но и усилятся природные катаклизмы, будет много землетрясений и наводнений.

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Человечество будет много мигрировать и начнет строить новые города. В 2024 году люди устанут от разобщенности и начнут объединяться и протягивать друг другу руки помощи. Мир начнет новый виток в своем развитии, мы начнем переходить в новую цивилизацию.

«С 2026 года мы начнем те события, которые можно назвать «открытым миром», - заявила Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.

«Открытый мир» будет вживаться в существующую систему постепенно, границы будут стираться, государства открываться. Мир начнет строиться на общей дружественной основе.