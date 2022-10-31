«Землетрясения, наводнения затронут мировое пространство»: что нам еще ждать в 2023 году — Глоба

Астролог Тамара Глоба предупредила, что сейчас человечество переживает не самый сложный период.

Наиболее критические события ждут человечество в 2023 году, после которых в течение двух лет все более-менее должно нормализоваться и стать понятным. Однако прежнего мира не будет уже никогда, мы переходим в новую цивилизацию.

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По словам Тамары Глобы, в 2023 году мы будем наблюдать сильнейшие человеческие миграции. При этом люди будут не просто переезжать в более комфортные места, они будут создавать новые города и поселки с теми, кого считают своими единомышленниками, кому доверяют.

«Иногда оборонять свое жилище тоже придется, потому что 2023 год коснется и стихийных событий. Землетрясения, наводнения тоже затронут мировое пространство», — сказала Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Эти события хоть и имеют жесткий характер, впоследствии дадут хороший результат, считает Глоба. А именно — желание объединиться всем миром. Разобщенность продержится вплоть до 2024 года, потом люди начнут протягивать друг другу руки доброты и помощи, это произойдет почти по всей планете.