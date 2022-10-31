Подготовьтесь к этому дню: названа дата в ноябре, которая будет настоящим прорывом

Нумеролог Андрей Ткаленко назвал ноябрь месяцем-трамплином для перехода в будущее. По мнению специалиста, первые девять месяцев года можно сравнить с подготовкой к рождению ребенка.

По его мнению, самые важные события происходят в сентябре. Октябрь — формирование новой личности, а ноябрь — это уже некий результат.

Одиннадцатый месяц особенно важен, поскольку, продолжая аллегорию, это включение мозга человека.

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