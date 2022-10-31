Подготовьтесь к этому дню: названа дата в ноябре, которая будет настоящим прорывом

Нумеролог Андрей Ткаленко назвал ноябрь месяцем-трамплином для перехода в будущее. По мнению специалиста, первые девять месяцев года можно сравнить с подготовкой к рождению ребенка.
По его мнению, самые важные события происходят в сентябре. Октябрь — формирование новой личности, а ноябрь — это уже некий результат.
Одиннадцатый месяц особенно важен, поскольку, продолжая аллегорию, это включение мозга человека.
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Андрей Ткаленко назвал самый важный день ноября, отметив, что первая неделя месяца станет подготовкой к нему.
«Самым сильным днем в первой декаде будет восьмое число. В сегодняшнем мире самые сильные характеристики — это как раз 8 и 11. Те, у кого присутствует сочетание 8 и 11 или 3, 8 и 11 — это люди нового времени.
Восьмое ноября — это день прорыва, как для нашей планеты, так и для человека. Подготовьтесь к этому дню. Предыдущая неделя дается нам на раскачку», — уверен Андрей Ткаленко.