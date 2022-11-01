Три знака зодиака, которых ждет опасность во вторник, 1 ноября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что во вторник, 1 ноября, стоит свести количество социальных контактов к минимуму и, если позволяет работа, вовсе не покидать свой дом.

Овны (21 марта – 20 апреля)

Вам необходимо уединение. Если недавние события заставили вас задуматься о том, как снизить повседневный стресс, сегодняшние лунные связи могут показать вам более ясную картину.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вероятно, кто-то вас подвел и оставил в расстроенных чувствах, но пришло время взять себя в руки и начать все сначала. Именно дома с вами люди, которые искренне поддерживают вас, и именно к ним вам стоит обратиться. Беседа может открыть возможности и идеи, которые помогут вам двигаться вперед.

Раки (22 июня – 22 июля)

Исключите все отвлекающие факторы, чтобы услышать свои мысли. Решение сложного вопроса может привести к прорыву.