«Изменится абсолютно все»: Тамара Глоба – о будущем мира

Тамара Глоба рассказала, что в предстоящие годы вселенную ждет кардинальное преобразование. Астролог считает, что вплоть до 2023-го года Земля будет переживать максимально критический период.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Это годы выяснения отношений, когда меряются властью, 2022 год – это год Юпитера, когда мир полностью меняется. По большому счету изменится абсолютно все – изменится кардинально цивилизация, экономика, психология людей.

Люди, которые имели много, опять останутся без всего, а которые ничего не имели, захватят в свои руки то, что будет новым (новые возможности, технологии, финансовые потоки и структуры)», - рассказала Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Самая большая угроза для мира нависнет в конце 2022 года – начале 2023 года. Следующий год - критический, пережив который, через 2 года мы увидим совершенно новый мир.