Астролог назвала, какому зодиаку нельзя «схалтурить» на работе на неделе до 5 ноября

Астролог Алена Григ в свежем прогнозе на первую неделю ноября до праздничных выходных назвала знак зодиака, которому категорически нельзя проявлять беспечность там, где речь заходит о службе. И этот период коснется дат с 31 октября по 4 ноября.

Так, эксперт дала понять, что лень и разгильдяйство еще аукнется этим представителям зодиакального круга. О ком речь? И это Водолеи.

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«Водолеям в эти пять рабочих дней нужно выложиться по полной программе. Если вы к пятнице все сделаете на совесть — переживать не о чем. А если где-то схалтурили — ожидайте трудностей и неприятностей», — отметила астролог.

По материалам 7days.