С 31 октября по 4 ноября! Астролог назвала знак зодиака, которому придется «пахать как папа Карло»

Астролог Алена Григ в свежем гороскопе на первую ноябрьскую неделю назвала один знак зодиака, который будет трудиться засучив рукава. Покой представителям этого зодиакального круга только снится. Так, неделя с 31 октября по 4 ноября выдастся для них многодельной и очень активной. О ком речь? И это Весы.
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«Весам на этих буднях придется «пахать как папа Карло». Огромное количество работы к пятнице выжмет из вас все силы, но зато вы уйдете в выходные с чувством выполненного долга», — подметила астролог.
По материалам 7days.