С 31 октября по 4 ноября! Астролог назвала знак зодиака, которому придется «пахать как папа Карло»

Астролог Алена Григ в свежем гороскопе на первую ноябрьскую неделю назвала один знак зодиака, который будет трудиться засучив рукава. Покой представителям этого зодиакального круга только снится. Так, неделя с 31 октября по 4 ноября выдастся для них многодельной и очень активной. О ком речь? И это Весы.