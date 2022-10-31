Мы все-таки выберемся: что произойдет через два года – прогноз Тамары Глобы

Тамара Глоба дала прогноз на развитие существующих мировых событий, астролог легкий путей и скорого разрешения конфликта не обещала.
По словам эксперта, все происходит не случайно, ведь мы переживаем период «противостояния Марса».
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В ноябре и декабре этого года мы ощутим новые катаклизмы из-за ухудшения геополитической ситуации.
«Наиболее сложный период в тройке лет, которая сейчас идет (2021, 2022, 2023 года) — это 2023 год. И только через 2 – 2,5 года пойдет период, когда будет четкое и ясное урегулирование. Период 2023 года – наверное, самый критический период. Здесь важно, чтобы все не треснуло», - сказала Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец.