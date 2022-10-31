Тамара Глоба вычислила год, когда все закончится: «Будет четкое и ясное урегулирование»

Сейчас многие с нетерпением ждут, когда мир вновь станет прежним и глобальная ситуация нормализуется. Астролог Тамара Глоба заметила, что 2022 год, как и пандемийный 2020-й, — это год «противостояния Марса». К сожалению, быстрого урегулирования ситуации не произойдет, считает она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам Глобы, в конце 2022 года, в ноябре и особенно декабре, а также в начале 2023-го начнутся новые конфликты в геополитическом смысле. Самый сложный год — 2023-й.

«И только через 2–2,5 года пойдет период, когда будет четкое и ясное урегулирование. Период 2023 года, наверное, самый критический период», — заявила эксперт на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Тамара Глоба считает, что пандемия коронавируса сыграла позитивную роль в развитии мировых событий, облегчив ситуацию.