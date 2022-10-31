«Постепенное разрушение границ...»: Глоба предрекла, какой кульбит совершит 2026 год

Тамара Глоба дала понять, что год Водяного Кролика принесет немало испытаний. Он станет самым сложным в последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023. Так, астролог подметила, что позитивные перемены возможны не раньше, чем через 2–2,5 года. А пик кризиса выпадет на конец 2022-го и начало 2023 года.

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Кроме того, Тамара Глоба заверила, что события, которые касаются этого непростого периода, в будущем приведут к желанию объединиться всем миром. Все словно захлопнулись в себе. И это продлиться вплоть до 2024 года.

И только с 2026-го произойдут те события, которые приведут к открытому миру на дружественной основе.

«Не будет того, что мы называем визами. Нас ждет постепенное разрушение границ», — отметила астролог.

По материалам «Вечерняя Москва».