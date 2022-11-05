Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября для всех знаков зодиака

Овен

Овны перенесут эту неделю лучше многих. Сейчас очень полезно анализировать происходящее и делать соответствующие выводы. Если вам предоставляются хорошие возможности – используйте их, после они могут уйти безвозвратно. Вам под силу управлять ситуацией – именно этим и стоит заняться.

Телец

Тельцам эту неделю нужно просто переждать. Со следующей ситуация изменится в лучшую сторону, а пока еще немножко потерпите и не срывайтесь на окружающих, если что-то идет не так. Вы способны извлечь пользу из всего этого – сейчас вы можете очень ясно увидеть ошибки и понять, как их исправить и не допускать в дальнейшем.

Близнецы

Задача Близнецов на этой неделе – «стелить соломку». Благоприятные для вас влияния заканчиваются, и чтобы на следующей неделе на вас не обрушился шквал неудач – подготовьтесь. Перепроверьте документы, исключите финансовые ошибки, подумайте, все ли хорошо с деловыми связями. Тем, кто хорошо подготовится, большие неприятности точно не грозят.

Рак

Обычно Раки очень остро реагируют на наэлектризованную атмосферу, но не в этот раз. Вы словно плывете над всеобщей суетой, сохраняя покой в душе. Делитесь этим состоянием с близкими, особенно если чувствуете, что они сами не справляются. И не погружайтесь в чужие конфликты – тогда неделя окажется для вас приятной.

Лев

У Львов, как и у многих, эта неделя – время подготовки к следующему периоду. Самый неблагоприятный день – вторник. И пятница тоже так себе, очень уж чревата конфликтами. Выходные посвятите отдыху. Да, они прекрасно подойдут и для дел, но впереди много трудов. Дайте себе передышку и проведите выходные самым приятным для вас образом.

Дева

Казалось бы, у кого критическое мышление развито больше, чем у Дев? Но сейчас оно может вас подвести, и вы готовы ринуться в новые проекты, завязывать новые знакомства, сотрудничества, заниматься реализацией только что пришедших в голову идей. Остановитесь, иначе фатальных ошибок не избежать. Наблюдайте, анализируйте, планируйте.

Весы

Чтобы не наломать дров, Весам нужно быть осторожными в принятии решений и в своих действиях. Поскольку шансы совершить ошибку очень велики. Собирайте информацию, думайте, ищите точки роста. А вот к реализации задуманного пока не приступайте. Очень скоро звезды станут к вам благосклоннее – и вот тогда можно будет себя не сдерживать.

Стрелец

Вторник, четверг и пятница – дни неприятностей и провалов. Ничего важного на эти дни не назначайте, по возможности постарайтесь «пересидеть» их дома. Если же такой возможности нет – будьте максимально осторожны во всем и не поддавайтесь на провокации. Зато выходные очень хороши. Используйте их с умом и в удовольствие.

Козерог

Козероги, не дайте себя втянуть в чужие разборки и конфликты. Хорошо бы в принципе сократить количество контактов, особенно в день затмения. Если не получится, то хотя бы будьте доброжелательными и держите дистанцию. В целом неделя неплохая, вы сможете справиться практически с любыми сложностями.

Водолей

Неделя не сулит больших побед, зато напряженных дней принесет в избытке. Хорошими и приятными будут только среда и выходные. Однако вы не унываете – вас спасает позитивный настрой. И это лучшее ваше решение: оставаясь оптимистами, вы спокойно перешагиваете через неприятности и добиваетесь своих целей.

Рыбы

Достаточно нейтральная неделя ожидает Рыб. Вторник неприятен, выходные прекрасные. И вам есть чем заняться. Совсем скоро вам предстоят положительные перемены, а сейчас ваша задача – готовить под них почву. Ведь вы же знаете: если грядку не вскопать, даже самые лучшие семена могут пропасть.