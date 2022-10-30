Володина назвала один знак зодиака, которому категорически нельзя сорить деньгами в ноябре

Василиса Володина дала свежий прогноз на ноябрь. Так, астролог назвала один знак зодиака, который в последний осенний месяц столкнется с напряжением в финансах. Речь может идти, как о накоплениях, так и о внезапных тратах. О каком знаке зодиака речь? И это Овны.

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Многие представители этого зодиакального круга решат выяснить, кому и что принадлежит - «твое-мое-наше». Кому-то удастся прояснить для себя важные моменты. При этом опираться нужно на расчеты и рациональное мышление.

«Сейчас лучше планировать каждую трату, а не транжирить», - пишет Володина в своем Telegram-канале.

Так что астролог дала понять, что сорить деньгами в ноябре этому знаку зодиака не стоит.

Ну а тем, кто сможет сэкономить, проявив бережливость, возможно удастся свести дебет с кредитом после всех битв.