Ничего хорошего! Кризис на пике: Глоба предрекла, каким будет конец 2022 и начало 2023 для россиян

Тамара Глоба дала понять, что конец 2022 года, а это ноябрь и декабрь, ничем особенно хорошим не ознаменуются. Тем более, что с 23 октября по 10 ноября в силу вступил коридор затмений. А это весьма тревожный период, когда стоит отказаться от рисков, необдуманных поступков, выяснения отношений. Лучше всего сконцентрироваться на себе, уйти в тень и превратиться в «невидимку».

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Так, последние месяцы 2022 года и начало 2023-го повлекут пик кризиса, за которым возможно временное затишье. Год Водяного Кролика и вовсе станет самым сложным в последний тройке лет - 2021, 2022 и 2023.

При этом важные перемены возможны в 2026 году. События, которые выпадут на это время, приведут к так называемому открытому миру.

По материалам «Вечерняя Москва»