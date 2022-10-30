Начиная с 2025-го! Володина обозначила первый позитивный год после дикой встряски для россиян

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Ситуация улучится не раньше, чем через два года.

Василиса Володина свежем интервью назвала год, который станет «отправной» точкой для россиян. Так, раньше этого периода едва ли стоит ждать послаблений, улучшений и позитивных перемен.

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Год Водяного Кролика и вовсе обещает стать самый сложным и тревожным за последнюю тройку лет - 2021, 2022 и 2023. Это время ознаменуется принятием стратегических решений, которые отразятся на дальнейшем пути. И речь идет о весне 2023 года - период второго коридора затмений. Первый - текущий, займет даты с 23 октября по 10 ноября.

«До 2025 года лучше не будет. Когда происходят перемены глобальной значимости, это куда тяжелее воспринимается.

Нужно пройти через ближайший коридор затмений, после него какие-то прогнозы можно будет строить. С ними можно будет жить до весны, а потом снова ждет коридор затмений и время принятия важных решений.

Все будет зависеть от того, как будет пройдена эта точка, какой выбор будет сделан и как стратегически развернется ситуация», - добавила Володина.

По материалам Parents

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