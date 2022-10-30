Начало 2023 - накал страстей, а 2026 - все перевернет! Глоба предрекла бурную встряску и затишье

2023 год, по словам Тамары Глобы, станет кризисным, тревожным и сложным для всего мира, не только для нашей страны. Это время, которое нужно пережить. Обострение ситуации, как считает астролог, наступит уже в конце 2022-го в уходящем году Тигра, «всплеск» последует и в самом начале 2023 года. Так что год Водяного Кролика не даст расслабится. Однако после пика кризиса и бурной встряски последует долгожданное затишье.

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В последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023 — следующий год выдастся поистине тревожным. Когда же ждать перемен? Какой год пройдет под девизом новаторства?

«И с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру. Не будет того, что мы называем визами. Нас ждет постепенное разрушение границ, открытие государств и построение общего мира на дружественной основе», - заверила Глоба.

По материалам «Вечерняя Москва»