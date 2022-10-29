«Больше управлять эмоциями»: Василиса Володина вывела свою астрологически «правильную» палитру на начало ноября

Телеведущая Василиса Володина выбрала цвета для одежды, которая поможет оставаться спокойным в период со второго по девятое ноября.
Астролог сконцентрировала внимание на голубом цвете и его оттенках. Сизый, небесно-голубой и цвет грозы – то, что подойдет не только модницам, но и заботящимся о своей жизненной энергии.
«Из положения Венеры в Зодиаке, ее близости к Солнцу и еще некоторых факторов я вывела свою личную цветовую палитру. Попробуйте носить астрологически «правильные» цвета и, я надеюсь, почувствуете, что стали больше управлять эмоциями и легче вписываетесь в ситуации. И обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор – может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!», – написала Володина в своем Telegram-канале.
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