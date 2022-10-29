«Больше управлять эмоциями»: Василиса Володина вывела свою астрологически «правильную» палитру на начало ноября

Телеведущая Василиса Володина выбрала цвета для одежды, которая поможет оставаться спокойным в период со второго по девятое ноября.

Астролог сконцентрировала внимание на голубом цвете и его оттенках. Сизый, небесно-голубой и цвет грозы – то, что подойдет не только модницам, но и заботящимся о своей жизненной энергии.