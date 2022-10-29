Изобилие в ноябре: Василиса Володина осчастливила предсказанием два знака

Все чаще звучат неутешительные астрологические прогнозы. Однако Василиса Володина составила приятный гороскоп для представителей двух знаков зодиака на ноябрь.

В центре изобилия в следующем месяце окажутся раки. По словам Володиной, представители этого знака решат вопрос задолженности. А также ноябрь обещает им прибыль. Однако надо будет просчитать все риски, связанные с неожиданным поступлением.

Весы тоже окажутся счастливчиками в ноябре. Некоторым удастся открыть свое дело.