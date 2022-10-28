Абсолютные везунчики! Три знака зодиака — счастливчика, которым не страшен ретроградный Марс

30 октября Марс начнет свое обратное движение. В 2022 году это событие пройдет в период коридора затмений. А позже к нему добавиться еще и ретроградный Меркурий. Каких же опасностей ждать от воинственной красной планеты.

Астролог Людмила Митрохина дала понять, что в зоне риска окажутся отношения и дела. Также возможны проблемы со здоровьем и обострение хронических заболеваний. Однако Марс будет строг далеко не ко всем. Среди знаков зодиака есть тройка счастливчиков. Им все нипочем.

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В период ретроградного Марса именно Близнецы почувствуют себя наиболее комфортно, им некуда спешить. Кажется, удача сама плывет в руки, осталось ее схватить и подумать в какой сфере жизни она нужнее.