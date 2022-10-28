30 октября — Марс начнет обратное движение: астролог сулит ссоры и обострение хронических заболеваний

Астролог Людмила Митрохина в свежем октябрьском прогнозе назвала пагубное влияние ретроградного Марса, выпавшего на коридор затмений.

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Так, 30 октября Марс начнет свое обратное движение. Само по себе это событие довольно редкое. Марс имеет большую орбиту, поэтому периоды его ретроградности случаются не чаще, чем раз в год. И в 2022 году воинственная планета может всерьез встревожить и нанести весомый урон знакам зодиака. Каким образом?

Во-первых, период обратного движения Марса выпал на коридор затмений, а позднее к нему присоединится еще и ретроградный Меркурий. Так что неспокойно будет до середины января 2023.

Во-вторых, Марс — это личная планета. Поэтому под ударом будут отношения, позиции в делах. Возрастает риск необоснованных конфликтов. Многие не смогут игнорировать ссоры и сдерживать эмоции.

«Сохраняется опасность в плане ухудшения здоровья и обострения хронических заболеваний», — подметила астролог.

Зато ретроградность Марса положительно скажется на любовной сфере. Но только если отношения проверены временем. Планета не любит строить козни верным супругам, она концентрируется на проверке чувств тех, кто только мечтает о семье и детях.

По материалам 7days