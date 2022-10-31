Астролог назвала самый значимый день недели для двух знаков зодиака

Сегодняшний день может быть очень значимым для многих, считает астролог Мирелла Гасанова. И вот почему.
Скорпионы (24 октября – 22 ноября)
Сегодня - лучший день для того, чтобы начать все с чистого листа. Если у вас есть большая мечта, вы можете почувствовать, что готовы воплотить ее в жизнь. Какое-то событие может вдохновить вас вступить на путь, о котором вы давно размышляли, но до сих пор не решались сделать первый шаг.
Водолеи (21 января – 19 февраля)
День пробуждает желание исследовать свой потенциал. Если вы чувствуете, что способны на большее, вы будете готовы сделать все необходимое, чтобы реализовать свои таланты. Следите за снами или интуитивными подсказками, которые побуждают вас наладить с кем-то контакт или изучить новые возможности.