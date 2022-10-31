Астролог назвала самый значимый день недели для двух знаков зодиака

Сегодняшний день может быть очень значимым для многих, считает астролог Мирелла Гасанова. И вот почему.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Сегодня - лучший день для того, чтобы начать все с чистого листа. Если у вас есть большая мечта, вы можете почувствовать, что готовы воплотить ее в жизнь. Какое-то событие может вдохновить вас вступить на путь, о котором вы давно размышляли, но до сих пор не решались сделать первый шаг.