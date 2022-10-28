Весна 2023 — бурный всплеск, а затишье? Володина назвала ближайший для России год, когда все придет в норму

Василиса Володина дала прогноз на год Водяного Кролика, уточнив, что такое желаемое всеми затишье возможно только после очередного бурного всплеска. А он ожидается весной 2023 года в период очередного коридора затмения. Второго за полгода. Первый — текущий, займет даты с 23 октября по 10 ноября.

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Весна 2023 года станет временем принятия важных стратегических решений, которые в дальнейшем окажут значимое влияние на многие процессы. Это время бурного всплеска, за которым возможно последует такое желанное затишье.

«До 2025 года лучше не будет. Никогда не бывает все абсолютно гладко. Другое дело, что, когда происходят перемены глобальной значимости, это куда тяжелее воспринимается», — заверила Володина.

Так, эксперт дала понять, что все испытания еще впереди. «Учитывая, что Водолей — знак России, то вхождение Плутона в знак Водолея сулит нам еще большее напряжение. Но где наша не пропадала!» — добавила астролог.

По материалам Parents