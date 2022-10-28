Весна 2023-го — время стратегии! Володина предрекла новую «встряску» и то, что последует за ней

Василиса Володина не сомневается, что год Водяного Кролика испытает всех на прочность. При этом астролог призывает не впадать в состояние апатии и тревоги. Говоря о событиях 2023 года, эксперт дала понять, что отправной точкой станет будущая весна.

Именно тогда будут приняты стратегически важные решения. Ожидать, что этот период станет временем затишья, увы, не приходится. Наоборот, астролог допускает усиление конфликта и активности на этом фоне. А уже после это последует так необходимая передышка.

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«Весной 2023 года будет очередной коридор затмений, — время принятия стратегических решений. Было бы хорошо, чтобы наметилась какая-то перспектива: куда идем, кто с кем договаривается и о чем. Я не исполнена оптимизма — скорее тревоги. Но и надежды. Я надеюсь, что что-то прояснится, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события», — отметила Володина.

По материалам Parents.