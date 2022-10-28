2025-й и 2026-й — абсолютно новый цикл! Володина предрекла «волну» перемен для России

Год Водяного Кролика обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет — 2021, 2022 и 2023-й. Едва ли новый год принесет облегчение и долгожданное затишье. Весной 2023-го нужно будет «пересидеть» коридор затмений. Принятые в это время решения окажутся стратегически важными.

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Более или менее удачный прогноз можно дать, как считает Василиса Володина, разве что на 2024 год. Тогда появятся хотя бы какие-то проблески улучшения. Также астролог назвала годы, когда Россию ожидает «волна» перемен после тревожных лет.

«Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению России. Но большие циклы всегда начинаются на фоне политических катаклизмов, и мы с вами — то поколение, которому придется через это пройти», — добавила Володина.

По материалам Parents.ru.