Под прицелом два знака: Тамара Глоба рассказала, кому стоит быть осторожнее

Телеведущая и эксперт по небесным телам Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которые в пятницу окажутся наиболее уязвимыми.

Конец рабочей недели, 28 октября станет не лучшим временем для тельцов и водолеев.

Тельцы сами себе будут создавать проблемы. Как отметила Глоба, в основном из-за спешки:

«В этот день Тельцы будут спешить, в результате чего совершат ошибки и неприятные поступки. Поэтому не стоит игнорировать правила. Ведь в результате это обратится против Тельцов. В работе важно проявлять осторожность. А самые важные дела лучше выполнить в первой половине дня. Вечером Тельцов ждут приятные новости и сюрпризы».

И водолеям Тамара Глоба посоветовала перепроверять себя, чтобы не допустить ошибок.

«Водолеям необходимо всякий раз перепроверять себя – вероятность ошибок в этот день существенно повышается. Кроме того, потребуется настойчивость и способность защитить свои интересы. Награда за стойкость придет в конце дня в виде приятных новостей», – отметила астролог в Rsute.ru.

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