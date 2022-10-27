Впервые с февраля 2022! Володина огласила «судьбоносную точку» для россиян

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз на год Водяного Кролика. Так, астролог дала понять, что текущий коридор затмений с 23 октября по 10 ноября будет той самой развилкой, на которой примутся серьезные решения. И только после этого станет понятно, куда движется весь процесс.

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Следующая волна и очередной коридор затмений ожидается весной 2023 года. Это время ознаменуется периодом принятия стратегических решений.

Так, эксперт дала понять, что об улучшении ситуации говорить пока рано. Вполне вероятно усиление конфликтной активности. Уже за ним последует такое долгожданное затишье.

«Я не исполнена оптимизма — скорее тревоги. Но и надежды. Я надеюсь, что что-то прояснится, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события. Впервые с февраля (2022 года. — Прим. ред.)», — добавила Володина.

По материалам Parents