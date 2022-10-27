Главное — здоровье мамы и достаток! Володина дала совет тем, кто сейчас планирует детей

Василиса Володина в свежем интервью поделилась мнением, касательно того, каким будет новый 2023 год. Так, астролог дала понять, что год Водяного Кролика едва ли может стать периодом затишья. Проблески улучшения для России стоит ждать не ранее 2024 года. Сейчас же россиянам придется пережить первый коридор затмений, который займет период с 23 октября по 10 ноября. Следом, уже весной 2023 года, ожидается вторая волна и очередной коридор затмений.

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«До 2025 года лучше не будет. Никогда не бывает все абсолютно гладко, даже в мирное время постоянно что-то где-то происходит... Другое дело, что, когда происходят перемены глобальной значимости, это куда тяжелее воспринимается», — отметила Володина.

Также астролог дала совет тем, кто раздумывает над пополнением в семье.

«Что касается беременности, планирование мне кажется очень правильным с точки зрения двух вещей. Первое — это здоровье мамы, а наличие стресса уже ставит его под сомнение. Второе — планировать нужно исходя из уровня достатка, в котором ты хотел бы ребенка растить. Является ли сегодняшнее время подходящим для рождения ребенка? Нет», — сказала, как отрезала астролог.

И при этом эксперт добавила, что если в семье есть надежный источник дохода, а будущая мама не собирается обременять себя карьерой, то «лучше родить сейчас». Не откладывая материнство на потом.

По материалам Parents