«Главное — не закиснуть дома»: Астролог назвала знак зодиака, которому надо взбодриться на выходных

Астролог Алена Григ в свежем прогнозе на финальный уикенд месяца — 29 и 30 октября, назвала знак зодиака, которому стоит выбраться из хандры, замяв апатию. О ком речь? И это Весы.

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«Конец октября грозит ввергнуть большинство Весов в депрессию и апатию. Чтобы поднять бодрость духа, необходимо провести эти субботу и воскресенье максимально активно. Выберете развлечение по своему вкусу и отправляйтесь на поиски приключений. Главное правило на финальных выходных месяца — не закиснуть дома», — добавила астролог.

По материалам 7days