29 октября — судьбоносные решения ни к месту! Какому знаку зодиака надо залечь на дно на выходных

Коридор затмений правит балом в период с 23 октября по 10 ноября. В это время эксперты советуют не проявлять излишний героизм и рискованность, которая граничит с безрассудством. Девиз этого периода — тише едешь, дальше будет. Астролог Алена Григ в свежем прогнозе на финальный уикенд октября предостерегла один знак зодиака. О ком речь? И это Львы.

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«Львам в субботу не стоит принимать судьбоносные решения, делать крупные покупки и вступать в споры. Ни к чему хорошему, кроме проблем и разочарований, это не приведет. Поэтому в первый выходной по возможности избегайте резких движений. А воскресенье удачно провести в кругу приятных вам людей — родственников или друзей», — отметила астролог.

По материалам 7days