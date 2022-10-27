«Борьба нового со старым»: Володина назвала миссию детей, рожденных этой осенью

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз, какими отличительными качествами будут обладать дети, которые появятся на свет этой осенью. Астролог дала понять, что у этих малышей в будущем будет своя миссия. В чем она заключается?

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если говорить о детях, которые появляются на свет этой осенью, то квадрат Сатурна и Урана, а это борьба нового со старым, будет в гороскопах у всех. Сейчас рождаются и реформаторы, и те, кто будут бороться с ними. Но реализуется программа у всех по-разному — это вопрос индивидуального гороскопа», - добавила Володина.

По материалам Parents