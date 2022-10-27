«Борьба нового со старым»: Володина назвала миссию детей, рожденных этой осенью

Василиса Володина. Фото: кадр из видео, скриншот

Астролог предрекла будущее малышам, которые появятся на свет осенью 2022 года.

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз, какими отличительными качествами будут обладать дети, которые появятся на свет этой осенью. Астролог дала понять, что у этих малышей в будущем будет своя миссия. В чем она заключается?

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«Если говорить о детях, которые появляются на свет этой осенью, то квадрат Сатурна и Урана, а это борьба нового со старым, будет в гороскопах у всех.

Сейчас рождаются и реформаторы, и те, кто будут бороться с ними. Но реализуется программа у всех по-разному — это вопрос индивидуального гороскопа», - добавила Володина.

По материалам Parents

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