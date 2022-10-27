Раньше не рассчитывать! Володина назвала год для России, когда все пойдет на лад

Василиса Володина в свежем интервью рассказала о том, ждать ли россиянам облегчения от 2023 года. И когда для России наступит период улучшения.

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Так, астролог дала понять, что новый год не сулит позитивных перемен. Тем более, что весной 2023 года наступит еще один коридор затмений. В этот период будут приняты важные решения, стратегически важные для будущего страны. Так какой же год станет для России отправным в плане позитивных влияний?

«До 2025 года лучше не будет. Но я также призываю не скатываться в пессимизм, потому что такая у нас жизнь и ничего с этим сделать невозможно. Если следующий год принесет нам облегчение, то будет очень хорошо. Но я бы не рассчитывала на это раньше минимум хотя бы 2024 года. Пока нужно пройти через ближайший коридор затмений, после него какие-то прогнозы можно будет строить. С ними можно будет жить до весны, а потом снова ждет коридор затмений и еще один момент принятия важных решений. Ничего легкого я не предполагаю, причем во всем мире», — добавила Володина.

По материалам Parents