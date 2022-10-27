«Водолей — знак России»: Володина предрекла россиянам «еще большее напряжение» в 2023

Василиса Володина в свежем интервью рассказала о том, чего ждать россиянам от 2023 года. И порадует ли он нас затишьем. Так, астролог намекнула, что особых позитивных событий она не ожидает. И вот почему.

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«Если следующий год принесет нам облегчение, то будет очень хорошо. Но я бы не рассчитывала на это раньше минимум хотя бы 2024 года. Пока нужно пройти через ближайший коридор затмений, после него какие-то прогнозы можно будет строить», — отметила Володина.

С этим прогнозом Россия будет жить вплоть до весны 2023 года. А потом снова ждет коридор затмений и еще один момент принятия важных решений. Все зависит от того, как будет пройдена эта точка, какой выбор будет сделан и как стратегически развернется ситуация.

«Ничего легкого я не предполагаю, причем во всем мире. Учитывая, что Водолей — знак России, то вхождение Плутона в знак Водолея сулит нам еще большее напряжение. Но где наша не пропадала!» — заверила астролог.

По материалам Parents