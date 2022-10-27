Свадьбы, операции, переезды — отложить! Володина огласила табу пока во власти коридор затмений

Коридор затмений вступил в силу: этот период займет даты с 23 октября по 10 ноября. Василиса Володина в свежем интервью дала совет, как пережить этот переменчивый период, чтобы избежать лишних неприятностей, оставшись при своем.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Во-первых, астролог советует соблюдать физическую осторожность. Нужно создать вокруг себя зону безопасности. Как пояснила эксперт, «не надо нарываться».

Во-вторых, нужно со всей осторожностью принимать серьезные решения, понимая, что они влияют на жизнь.

«Стоит отложить запуск бизнеса и новых проектов, операции, свадьбы, переезды, поскольку это неудачное время», — добавила Володина.

При этом астролог дала понять, что с другой стороны, период лунного затмения — это прекрасное время, чтобы расстаться с чем-то плохим: вредной привычкой, назойливым ухажером.

«Если будет меньше вранья, то станет лучше», — отметила астролог.

По материалам Parents