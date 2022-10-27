«Судьбоносная точка»: Володина дала прогноз, чего ждать россиянам от весны 2023 года

Василиса Володина в свежем интервью заговорила о нынешнем коридоре затмения, который вступил в силу с 23 октября и будет действовать вплоть до 10 ноября.

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Этот период астролог назвала развилкой, на которой будут приниматься серьезные решения. После этого станет понятно, в каком направлении движется весь процесс. Еще одна важная волна накроет россиян весной 2023 года. Чего ждать от этого переменчивого периода?

«Сейчас и позже, весной 2023 года, когда будет очередной коридор затмений, — время принятия стратегических решений. Это период всплеска, после которого, возможно, станет потише. Было бы хорошо, чтобы за это время наметилась какая-то перспектива: куда идем, кто с кем договаривается и о чем. Я не исполнена оптимизма — скорее тревоги. Но и надежды. Я надеюсь, что что-то прояснится, что это будет судьбоносной точкой в смысле понимания, куда движутся события», — пояснила Володина.

Также астролог дала понять, что о затишье конфликта пока говорить не приходится.

По материалам Parents