Володина назвала годы, когда Россия вступит в новый цикл развития

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз, что ждет россиян после 2023 и 2024 годов.

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Так, астролог предрекла годы, когда Россия вступит в новый цикл развития. И речь идет о 2025-2026 годах.

«Обстановка, обстоятельства, ситуация в России не располагали к лучшему.

И с каждым шагом должно было становиться все сложнее, пока не начнутся новые циклы, важные для нашей страны. Вот и дошло до степени «хуже и сложнее».

Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению России. Но большие циклы всегда начинаются на фоне политических катаклизмов, и мы с вами — то поколение, которому придется через это пройти», — пояснила Володина.