Василиса Володина предрекла Ксении Собчак «критический момент»

Астролог Василиса Володина сообщила, что октябрь для Скорпионов — «критически важный». По ее словам, как бы ни хотелось написать тут что-то веселенькое, получается плоховато.

«Вы на пороге больших изменений, весь ход жизни может в одночасье пойти вспять, забуксовать. И затаиться иногда полезно», — написала Володина в соцсетях.

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Таким образом Володина прокомментировала события, связанные с Ксенией Собчак. Ведь светская львица — Скорпион по гороскопу.

Напомним, бывшая ведущая «Дома-2» сейчас находится в бегах. Она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве крупной суммы денег с компании «Ростех».