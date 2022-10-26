Осторожнее с деньгами, никаких кредитов! Астролог рассказала, что произойдет с финансами в ноябре

Оказывается, коридор затмений — сложный период, который продлится до 8 ноября, — влияет еще и на финансы.
В это время важно обратить внимание и на свои сбережения, чтобы суметь защитить их. Астрологи советуют не быть расточительными в этот период.
Не стоит брать кредиты. В целом же в эти дни лучше сберегать деньги, чем их тратить.
«Масла в огонь добавит полное лунное затмение в Тельце 8 ноября. Оно не позволит правильно оценить риски финансовых вложений и крупных покупок. Отсюда и вывод: с 5 по 10 ноября лучше вообще тратить деньги только на необходимые вещи и продукты», — отметила астролог Людмила Митрохина.
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Людмила Митрохина поспешила успокоить, отметив, что критических ситуаций не намечается. Если вы столкнулись с трудностями, то виновата в них только ваша собственная расточительность.
По материалам «7 дней».