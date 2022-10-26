Осторожнее с деньгами, никаких кредитов! Астролог рассказала, что произойдет с финансами в ноябре

Оказывается, коридор затмений — сложный период, который продлится до 8 ноября, — влияет еще и на финансы.

В это время важно обратить внимание и на свои сбережения, чтобы суметь защитить их. Астрологи советуют не быть расточительными в этот период.

Не стоит брать кредиты. В целом же в эти дни лучше сберегать деньги, чем их тратить.