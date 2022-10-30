«Будьте осторожны»: три знака зодиака, для которых воскресенье может быть опасным

Представителям некоторых знаков зодиака следует быть осторожными в воскресенье, 30 октября, так считает астролог Мирелла Гасанова.
Раки (22 июня — 22 июля)
Не налегайте на спиртное и вредную пищу, уже на утро следующего дня вы пожалеете, что поддались слабостям.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Вы можете обнаружить, что слишком бурно реагируете даже на мелочи. Даже если вы окажетесь в сложной ситуации, постарайтесь вести себя терпеливо, чтобы преодолеть ее.
Стрельцы (23 ноября — 22 декабря)
Позаботьтесь сегодня о своем здоровье, так как есть вероятность слечь с высокой температурой. Избегайте употребления холодных напитков и алкоголя, так как они не принесут пользы вашему здоровью. Если вы почувствуете, что у вас поднимается температура, постарайтесь как следует отдохнуть, и это небольшое недомогание пройдет.