«Будьте осторожны»: три знака зодиака, для которых воскресенье может быть опасным

Представителям некоторых знаков зодиака следует быть осторожными в воскресенье, 30 октября, так считает астролог Мирелла Гасанова.

Раки (22 июня — 22 июля)

Не налегайте на спиртное и вредную пищу, уже на утро следующего дня вы пожалеете, что поддались слабостям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы можете обнаружить, что слишком бурно реагируете даже на мелочи. Даже если вы окажетесь в сложной ситуации, постарайтесь вести себя терпеливо, чтобы преодолеть ее.