Какие знаки зодиака могут заболеть в субботу, 29 октября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что суббота, 29 октября, не самый благоприятный день в отношении здоровья.

Овнам (21 марта — 20 апреля)

Овнам с диабетом и артериальным давлением сегодня следует быть особенно осторожными. Убедитесь, что вы соблюдаете диетические ограничения, избегая жирной, соленой и острой пищи. Сегодня вы можете стать своим лучшим союзником в вопросах здоровья, если будете выбирать правильные продукты для своего организма. Сделайте сегодня небольшую зарядку и почувствуйте, как повышается ваша энергия.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Следите сегодня за своим кровяным давлением, так как у вас могут возникнуть некоторые проблемы в этой области. Если вы испытываете чрезмерный стресс, немедленно сдерживайте это состояние с помощью йоги, глубокого дыхания или других средств, чтобы снизить кровяное давление. Если вы не можете справиться с этим, обратитесь к врачу.

Козероги (23 декабря — 20 января)

Займитесь йогой, чтобы повысить спокойствие и безмятежность, что, в свою очередь, поможет при проблемах с кровяным давлением. Сегодня избегайте есть то, что вредно для здоровья. Вы можете заболеть, поэтому позаботьтесь о своем здоровье. Физические упражнения пойдут вам на пользу.