«Договориться будет трудно»: кому стоит залечь на дно в пятницу, 28 октября

Астролог Мирелла Гасанова считает, что в пятницу, 28 октября, некоторым знакам зодиака по возможности, стоит провести в уединении и избегать деловых контактов, в особенности с новыми знакомыми.

Договориться будет трудно и любое мелкое недопонимание может перерасти в непримиримый конфликт.

Тельцы (21 апреля — 21 мая)

Вы станете счастливым талисманом для членов своей семьи и близких, так что дома вы гораздо нужнее. Но не позволяйте себе слишком упиваться чувством собственной важности и постарайтесь быть настолько скромными, насколько это возможно.

Львы (23 июля — 21 августа)

Сегодня у вас могут быть перепады настроения и важно сосредоточиться на том, как избавиться от негатива вокруг вас. Контролируйте ваше высокомерие и не обращайте внимание на настроение окружающих. Приложив сознательные усилия, вы сможете провести день без негатива.

Скорпионы (24 октября — 22 ноября)

Сегодня больше шансов столкнуться с проблемами в личной или профессиональной жизни, однако ваше оптимистичное отношение к жизни может вызвать похвалу со стороны членов семьи.