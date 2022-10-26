Лунное затмение в Тельце — 8 ноября, добавит масла в огонь! Астролог дала прогноз, что будет с деньгами в ноябре

Астролог Людмила Митрохина в ноябрьском прогнозе дала понять, что будет с финансами.

Вселенная возьмется испытать некоторые знаки зодиака. Кому-то грозит долговая яма при неосмотрительном подходе к кредитам. Другие позаботятся о финансовой подушке безопасности в преддверие экстренной смены работы.

А кто и вовсе станет тем счастливчиком, которому удастся подзаработать. Так чего же ждать от ноября в финансовом плане?

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Астролог уверена, что последний осенний месяц в денежном значении будет похож на море перед штормом. Его первая половина проверит некоторых представителей зодиакального круга на прочность, а награду получат только те, кто рассчитывал на себя.

«Масла в огонь добавит полное лунное затмение в Тельца — 8 ноября. Оно не позволит правильно оценить риски финансовых вложений и крупных покупок. Отсюда и вывод — с 5 по 10 ноября лучше вообще тратить деньги только на необходимые вещи и продукты», — считает эксперт.

Все же критических ситуаций с деньгами не ожидается. С трудностями столкнутся представители лишь тех знаков зодиака, которые склонны к расточительству.

По материалам 7days